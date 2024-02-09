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Словацький парламент ухвалив закриття антикорупційного офісу країни, незважаючи на вуличні протести та попередження з боку ЄС

Словацький парламент ухвалив закриття антикорупційного офісу країни, незважаючи на вуличні протести та попередження з боку ЄС

Київ • УНН

 • 24794 перегляди

Парламент Словаччини схвалив закриття антикорупційного відомства країни, незважаючи на вуличні протести та попередження з боку ЄС.

Після більш ніж двох місяців обструкції та восьми раундів щотижневих протестів у словацьких містах, реформа кримінального кодексу була ухвалена парламентом Словаччини.

Про це передає УНН із посиланням на телерадіомовну корпорацію ORF та Euractiv.

Деталі

Незважаючи на бойкот з боку опозиційних партій Словаччини, парламент країни дав зелене світло реформі кримінального законодавства, внаслідок чого буде ліквідовано спецпрокуратуру, відповідальну за боротьбу з організованою злочинністю та політичними злочинами.

Також реформа ініційована главою уряду Словаччини Робертом Фіцо може послабити санкції проти правопорушників, - передбачається скорочення термінів, протягом яких цих людей можна притягнути до відповідальності; крім того йдеться про послаблення захист викривачів.

Представник словацької антикорупційної групи "Зупинимо корупцію" Ксенія Макарова заявила, що судова реформа була прискорена урядом Фіцо без консультацій з відповідними юридичними експертами та "незважаючи на протести десятків тисяч людей по всій Словаччині.

Тому сумнівно, чи буде уряд наполягати на швидких змінах, оскільки його власні зацікавлені політики та бізнесмени перебувають під слідством і переслідуються

- сказала Макарова.

Поправка також була розкритикована інституціями ЄС і могла стати приводом для запуску умовного механізму ЄС щодо Словаччини, що може призвести до призупинення надходження коштів ЄС до цієї країни.

Президент Зузана Чапутова заявила, що готова накласти вето на реформу та, ймовірно, оскаржить її в Конституційному суді. Тим часом політична опозиція пообіцяла продовжувати організацію антиурядових протестів, передає Euractiv.

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Нагадаємо

Наприкінці 2023 року у Словаччині вкотре відбулися акції протесту, адресатом яких є уряд Роберта Фіцо. Демонстрації спрямовані проти планованого скасування Спеціальної прокуратури по боротьбі з корупцією та проти скорочення покарань за фінансові злочини. В ЄС також є занепокоєння щодо верховенства права у Словаччині.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вказав, що країна не блокуватиме 50 мільярдів євро фінансування ЄС для України протягом наступних чотирьох років.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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