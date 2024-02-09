Словацкий парламент принял решение о закрытии антикоррупционного офиса страны, несмотря на уличные протесты и предупреждения со стороны ЕС

После более чем двух месяцев обструкции и восьми раундов еженедельных протестов в словацких городах, реформа уголовного кодекса была принята парламентом Словакии.

Об этом передает УНН со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию ORF и Euractiv.

Детали

Несмотря на бойкот со стороны оппозиционных партий Словакии, парламент страны дал зеленый свет реформе уголовного законодательства, в результате чего будет ликвидирована спецпрокуратура, ответственная за борьбу с организованной преступностью и политическими преступлениями.

Также реформа инициированная главой правительства Словакии Робертом Фицо может ослабить санкции против правонарушителей, - предполагается сокращение сроков, в течение которых этих людей можно привлечь к ответственности; кроме того речь идет об ослаблении защиты обличителей.

Представитель словацкой антикоррупционной группы "Остановим коррупцию" Ксения Макарова заявила, что судебная реформа была ускорена правительством Фицо без консультаций с соответствующими юридическими экспертами и "несмотря на протесты десятков тысяч людей по всей Словакии.

Поэтому сомнительно, будет ли правительство настаивать на быстрых изменениях, поскольку его собственные заинтересованные политики и бизнесмены находятся под следствием и преследуются - сказала Макарова.

Поправка также была раскритикована институтами ЕС и могла стать поводом для запуска условного механизма ЕС в отношении Словакии, что может привести к приостановке поступления средств ЕС в эту страну.

Президент Зузана Чапутова заявила, что готова наложить вето на реформу и, вероятно, обжалует ее в Конституционном суде. Тем временем политическая оппозиция пообещала продолжать организацию антиправительственных протестов, передает Euractiv.

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Напомним,

В конце 2023 года в Словакии в очередной раз состоялись акции протеста, адресатом которых является правительство Роберта Фицо. Демонстрации направлены против планируемой отмены Специальной прокуратуры по борьбе с коррупцией и против сокращения наказаний за финансовые преступления. В ЕС также есть беспокойство относительно верховенства права в Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал, что страна не будет блокировать 50 миллиардов евро финансирования ЕС для Украины в течение следующих четырех лет.

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