"Слабка ланка": як кадрові рішення Пишного шкодять репутації НБУ

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний опинився під шквалом критики за свою надмірну лояльність до підлеглих, зокрема керівників департаментів Нацбанку Олександра Зими та Павла Поляруша, які стали фігурантами скандалів. Пишний, який обіймає посаду понад два роки, отримав негативні відгуки за кадрову політику, яка, на думку експертів, шкодить репутації НБУ та підриває довіру до регулятора.

Головний юрист НБУ скомпрометований

Зокрема, директор юридичного департаменту НБУ Олександр Зима став фігурантом кримінального провадження через підозру у зловживанні службовим становищем.

Кримінальне провадження проти головного юриста НБУ було відкрите через лист Зими до Фонду гарантування вкладів фізосіб. У документі Зима, який одночасно є головним юристом Нацбанку і головою Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізосіб, від імені Нацбанку рекомендував Фонду відкликати позови, подані банком "Конкордом" проти Національного банку України.

Ішлося про чотири позови, у яких "Конкорд" вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 мільйона гривень. Вони були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.

Фонд дослухався до рекомендації, яку отримав від імені регулятора. Лист містив цифровий підпис Олександра Зими.

За словами співвласниці "Конкорду" Олени Сосєдки, своїми вказівками Зима позбавив акціонерів банку їхнього конституційного права на справедливий суд.

Наразі справа Зими передана з ДБР на розслідування Печерському управлінню поліції міста Києва. Правоохоронці повідомили УНН, що планують визначити коло потерпілих, а також допитати головного юриста Нацбанку. Також, після вручення Зимі повідомлення про підозру слідчі звертатимуться із клопотанням до суду щодо відсторонення його від виконання обов'язків директора юридичного департаменту НБУ.

Своїми діями Зима, який одночасно є головою Адмінради Фонду гарантування вкладів, міг поставити під сумнів незалежність дирекції Фонду, що тепер має негативний вплив на взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами. Адже не виключено що, наприклад, МВФ, через незадоволення ситуацією, почав активно вимагати від України розробки процедури і проведення відкритого конкурсу на посаду директора-розпорядника ФГВФО.

Окрім юридичних аспектів, справа проти Зими також ставить під сумнів прозорість дій регулятора, що негативно впливає на довіру до банківської системи та може нашкодити відносинам з міжнародними партнерами.

Попри серйозність звинувачень, голова Нацбанку, за словами експертів, продовжує ігнорувати цю ситуацію та не ініціює навіть внутрішню службову перевірку.

Осад залишився

Інший інцидент стосується Павла Поляруша, керівника Управління по роботі з проблемними активами НБУ, який потрапив у скандал після того, як погрожував білоруському добровольцю Андрію Трацевському. Поляруш, за словами військового, був за кермом у нетверезому стані, а в його автомобілі правоохоронці знайшли зброю.

За словами Трацевського, Поляруш нібито заявив, що "всіх купить" і перед правоохоронцями сказав, що "всі білоруські добровольці або поїдуть назад у Білорусь, або стоятимуть на колінах у Покровську". Відео з місця події завірусилися у соцмережах і викликали обурення у користувачів. Вони вимагали реакції керівництва НБУ на цей інцидент.

У поліції Києва УНН повідомили, що відкрили кримінальне провадження за статтями "погроза вбивством" і "нанесення легких тілесних ушкоджень", а також склали протокол щодо Поляруша за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того правоохоронці підтвердили, що вилучили у посадовця зброю.

Пізніше Поляруш особисто вибачився перед військовим, і сторони подали заяви з проханням закриття кримінальних проваджень. Таким чином конфлікт був вичерпаний, проте питання щодо моральних якостей і відповідності такій важливій посаді в Нацбанку Поляруша залишається відкритим.

Попри суспільне обурення і серйозність конфлікту, реакція з боку керівництва НБУ була мінімальною. Регулятор повідомив, що розпочав службову перевірку щодо поведінки Поляруша, проте у своєму повідомленні одразу натякнув, що до відповідальності чиновника навряд притягнуть, адже конфлікт стався в неробочий час і не під час виконання Полярушем службових обов'язків. Моральний бік ситуації в Нацбанку жодним чином не прокоментували, як і не вибачилися перед військовим та суспільством.

Слабка кадрова політика

Експерт з безпеки Сергій Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що вважає кадрову політику Пишного слабкою та передбачуваною. За його словами, Пишний був обраний на посаду не за професійні якості, а через свою керованість. На думку експерта, поведінка Пишного, який привів у Нацбанк "сумнівних" людей, з якими працював в "Ощадбанку", зокрема, Олександра Зиму – очікувана, проте демонструє його слабкість.

Замість того, щоб здійснювати реформи, Пишний, як вважає експерт, просто виконує роль інструменту влади, який покликаний залагоджувати гострі кути, не вирішуючи реальних проблем фінансового сектору. Шабовта попередив, що від Пишного "чекати належної кадрової політики – не варто".

Голова НБУ вже другий рік демонструє лояльність до своїх підлеглих, попри серйозні звинувачення проти них. Це підриває довіру до НБУ та може негативно вплинути на співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з МВФ, який наполягає на більшій прозорості у призначеннях та кадровій політиці регулятора.