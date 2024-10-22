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"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

"Слабое звено": как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 08:36  •  15848 просмотра

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Как кадровые решения Пышного вредят репутации НБУ.

Глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный оказался под шквалом критики за свою чрезмерную лояльность к подчиненным, в частности руководителям департаментов Нацбанка Александру Зиме и Павлу Полярушу, которые стали фигурантами скандалов. Пышный, занимающий должность более двух лет, получил негативные отзывы за кадровую политику, которая, по мнению экспертов, вредит репутации НБУ и подрывает доверие к регулятору.

Главный юрист НБУ скомпрометирован

В частности, директор юридического департамента НБУ Александр Зима стал фигурантом уголовного производства из-за подозрения в злоупотреблении служебным положением.

Уголовное производство против главного юриста НБУ было открыто из-за письма Зимы в Фонд гарантирования вкладов физлиц. В документе Зима, который одновременно является главным юристом Нацбанка и главой Административного совета Фонда гарантирования вкладов физлиц, от имени Нацбанка рекомендовал Фонду отозвать иски, поданные банком "Конкордом" против Национального банка Украины.

Речь шла о четырех исках, в которых "Конкорд" требовал отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Они были поданы еще до того, как Нацбанк принял решение о ликвидации "Конкорда" и ввел туда временную администрацию. 

Фонд прислушался к рекомендации, которую получил от имени регулятора. Письмо содержало цифровую подпись Александра Зимы.

По словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. 

Сейчас дело Зимы передано из ГБР на расследование Печерскому управлению полиции города Киева. Правоохранители сообщили УНН, что планируют определить круг потерпевших, а также допросить главного юриста Нацбанка. Также, после вручения Зиме сообщения о подозрении следователи будут обращаться с ходатайством в суд об отстранении его от исполнения обязанностей директора юридического департамента НБУ.

Своими действиями Зима, который одновременно является главой Админсовета Фонда гарантирования вкладов, мог поставить под сомнение независимость дирекции Фонда, что теперь имеет негативное влияние на взаимодействие с международными финансовыми институтами. Ведь не исключено что, например, МВФ, из-за недовольства ситуацией, начал активно требовать от Украины разработки процедуры и проведения открытого конкурса на должность директора-распорядителя ФГВФЛ.

Кроме юридических аспектов, дело против Зимы также ставит под сомнение прозрачность действий регулятора, что негативно влияет на доверие к банковской системе и может навредить отношениям с международными партнерами.

Несмотря на серьезность обвинений, глава Нацбанка, по словам экспертов, продолжает игнорировать эту ситуацию и не инициирует даже внутреннюю служебную проверку.

Осадок остался

Другой инцидент касается Павла Поляруша, руководителя Управления по работе с проблемными активами НБУ, который попал в скандал после того, как угрожал белорусскому добровольцу Андрею Трацевскому. Поляруш, по словам военного, был за рулем в нетрезвом состоянии, а в его автомобиле правоохранители нашли оружие.

По словам Трацевского, Поляруш якобы заявил, что "всех купит" и перед правоохранителями сказал, что "все белорусские добровольцы или поедут обратно в Беларусь, или будут стоять на коленях в Покровске". Видео с места происшествия завирусились в соцсетях и вызвали возмущение у пользователей. Они требовали реакции руководства НБУ на этот инцидент.

В полиции Киева УНН сообщили, что открыли уголовное производство по статьям "угроза убийством" и "нанесение легких телесных повреждений", а также составили протокол в отношении Поляруша за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того правоохранители подтвердили, что изъяли у чиновника оружие.

Позже Поляруш лично извинился перед военным, и стороны подали заявления с просьбой закрытия уголовных производств. Таким образом конфликт был исчерпан, однако вопрос о моральных качествах и соответствии такой важной должности в Нацбанке Поляруша остается открытым.

Несмотря на общественное возмущение и серьезность конфликта, реакция со стороны руководства НБУ была минимальной. Регулятор сообщил, что начал служебную проверку относительно поведения Поляруша, однако в своем сообщении сразу намекнул, что к ответственности чиновника вряд ли привлекут, ведь конфликт произошел в нерабочее время и не во время выполнения Полярушем служебных обязанностей. Моральную сторону ситуации в Нацбанке никоим образом не прокомментировали, как и не извинились перед военным и обществом.

Слабая кадровая политика

Эксперт по безопасности Сергей Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что считает кадровую политику Пышного слабой и предсказуемой. По его словам, Пышный был избран на должность не за профессиональные качества, а из-за своей управляемости. По мнению эксперта, поведение Пышного, который привел в Нацбанк "сомнительных" людей, с которыми работал в "Ощадбанке", в частности, Александра Зиму, – ожидаемое, однако демонстрирует его слабость.

Вместо того, чтобы осуществлять реформы, Пышный, как считает эксперт, просто выполняет роль инструмента власти, который призван улаживать острые углы, не решая реальных проблем финансового сектора. Шабовта предупредил, что от Пышного "ждать надлежащей кадровой политики - не стоит".

Глава НБУ уже второй год демонстрирует лояльность к своим подчиненным, несмотря на серьезные обвинения против них. Это подрывает доверие к НБУ и может негативно повлиять на сотрудничество с международными партнерами, в частности с МВФ, который настаивает на большей прозрачности в назначениях и кадровой политике регулятора.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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