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Силовики РФ у масках провели черговий обшук із затриманням у Криму

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. З черговим обшуком прийшли в будинок одного з місцевих жителів - Халіля Аблямітова - в анексованому Росією Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на спільноту "Кримська солідарність" у Facebook.

"О 7 годині ранку надійшли повідомлення про те, що в смт Азовське (Джанкойський район), вул. Комсомольська, 16, у будинку Халіла Аблямітова проходить обшук. Інформація підтверджена... Обшук почався о 6:00 ранку, проводився на всій території будинку і двору, включаючи огляд теплиць", - повідомили у спільноті.

У будинку, як зазначається, проживає п'ятеро членів сім'ї, включаючи півторарічну дитину. Літньому батькові стало погано, додому викликали швидку.

До будинку під'їхали дві газелі, одна легкова (Ларгус), що "належать співробітникам силових структур, серед яких одинадцять людей у масках, на формі нашивки ОМОНу".

"Обшук завершився. Співробітники силових структур відвезли Абляліма Аблямітова, сина господаря будинку, у невідомому напрямку. Також відвезли дружину Абляліма, Айджан. Вона у положенні, вдома з батьками Абляліма залишилася їх однорічна дитина", - додали у спільноті.

"По телефону гарячої лінії у ФСБ сказали, що такі не надходили і даними поки не мають у своєму розпорядженні. Рідні сім'ї Аблямітова дзвонили на гарячі лінії, щоб заявити про зникнення. Заявка на гарячу лінію поліції була прийнята", - повідомили у "Кримській солідарності".

Додамо, повідомлення з окупованого Криму про обшуки російських силовиків у місцевих жителів, зокрема - у кримських татар, з'являються регулярно. Про черговий такий випадок повідомлялося 30 жовтня.

МЗС України вимагає від РФ припинити дискримінацію корінного народу Криму.

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