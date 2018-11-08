Силовики РФ в масках провели очередной обыск с задержанием в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. С очередным обыском пришли в дом одного из местных жителей - Халилу Аблямитову - в аннексированном Россией Крыму. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность" в Facebook.
"В 7 часов утра поступили сообщения о том, что в пгт Азовское (Джанкойский район), ул. Комсомольская 16, в доме Халила Аблямитова проходит обыск. Информация подтверждена... Обыск начался в 6:00 утра, проводился на всей территории дома и двора, включая досмотр теплиц", - сообщили в сообществе.
В доме, как отмечается, проживает пятеро членов семьи, включая полуторагодовалого ребёнка. Пожилому отцу стало плохо, домой вызвали скорую.
К дому подъехали две газели, одна легковая (Ларгус), "принадлежащие сотрудникам силовых структур, в числе которых одиннадцать человек в масках, на форме нашивки ОМОНа".
"Обыск закончился. Сотрудники силовых структур увезли Аблялима Аблямитова, сына хозяина дома, в неизвестном направлении. Также увезли супругу Аблялима, Айджан. Она в положении, дома с родителями Аблялима остался их годовалый ребёнок", - добавили в сообществе.
"По телефону горячей линии в ФСБ сказали, что такие не поступали и данными пока не располагают. Родные семьи Аблямитовых звонили на горячие линии, чтобы заявить о пропаже. Заявка по горячей линии полиции была принята", - сообщили в "Крымской солидарности".
Добавим, сообщения из оккупированного Крыма об обысках российских силовиков у местных жителей, в частности - у крымских татар, появляются регулярно. Об очередном таком случае сообщалось 30 октября.
МИД Украины требует от РФ прекратить дискриминацию коренного народа Крыма.