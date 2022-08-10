Швейцарія представлятиме інтереси України на території рф: у МЗС повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. МЗС досягло принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території росії. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко журналісту УНН.
Деталі
За словами Ніколенка, МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів.
Він нагадав, що українські дипломатичні установи на території рф відсутні.
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«На доручення Президента України МЗС досягло принципової домовленості із Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги», - розповів Ніколенко.
Він зазначив, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в росії визначатимуться двосторонньою угодою.
«Водночас, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона. Після завершення цього процесу поінформуємо про деталі», - повідомив Ніколенко.
Доповнення
В червні президент Швейцарії Іньяціо Кассіс повідомляв, що Швейцарія може почати надавати консульські послуги росії та Україні.
Україна розірвала дипломатичні відносини з росією 24 лютого.