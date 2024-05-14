Шмигаль обговорив з Блінкеном посилення ППО України для захисту енергооб'єктів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві, де обговорив пакет військової допомоги у розмірі 400 мільйонів доларів, посилення протиповітряної оборони України, конфіскацію російських активів на користь Києва та створення можливостей для інвестицій приватного сектору США в Україну.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, котрий перебуває в Києві. Про це пише УНН з посиланням на заяву прем'єра в Telegram.
Деталі
Сторони обговорили черговий пакет воєнної допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів.
Наголосив на потребі посилити ППО в Україні, зокрема для захисту енергетичних об’єктів. Отримав запевнення, що Сполучені Штати працюють у цьому напрямку
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Окремою темою зустрічі стала конфіскація російських активів. Посадовці обговорили рішення як використати їх на користь Києва.
Також під час зустрічі було зазначено, що низка приватних компаній зі США зацікавлена в інвестиціях в Україну. У цьому контексті Шмигаль обговорив з Блінкеном створення спроможностей для інвестицій приватного сектору.
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Президент України Володимир Зеленський з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорив ситуацію на фронті, оборонну співпрацю, включаючи системи Patriot для захисту таких міст, як Харків, підготовку до Саміту миру, а також прискорення надання оголошеної військової допомоги.
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