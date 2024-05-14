Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  102807 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  104965 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  133144 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  136124 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  129361 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174695 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210173 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214949 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206017 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

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Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159899 просмотра

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9 мая 2024, 10:03  •  333710 просмотра

Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном в Киеве, где обсудил пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов, усиление противовоздушной обороны Украины, конфискацию российских активов в пользу Киева и создание возможностей для инвестиций частного сектора США в Украину.

Война •   •  2872 просмотра
Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов

На Киевщине построят вторую очередь "Чудо-городка ХАНСЕНА" для ВПЛ старшего возраста

Вторая очередь жилого комплекса Hansen's Miracle Village для пожилых внутренне перемещенных лиц будет построена в селе Колонщина Киевской области, что обеспечит жильем еще до 200 человек, которые потеряли свои дома из-за российской оккупации.

Общество •   •  2630 просмотра
На Киевщине построят вторую очередь "Чудо-городка ХАНСЕНА" для ВПЛ старшего возраста

На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке

Более трети ипотечных кредитов по государственной программе "єОселя" было выдано с начала 2024 года, причем около двух третей сделок приходится на вторичный рынок.

Общество •   •  2456 просмотра
На этот год пришлось более трети выданной государственной ипотеки, большинство - на вторичке

К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

Двое российских боевиков, которые пытались прорвать украинскую оборону в Донецкой области, приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену и участие в террористической организации.

Война •   •  2492 просмотра
К 15 годам тюрьмы приговорили двух боевиков, которые пытались прорвать линию обороны ВСУ в Донецкой области

В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений

16 человек, в том числе трое детей, получили ранения и были повреждены жилые дома в Харькове в результате вражеского обстрела со стороны россии.

Война •   •  2857 просмотра
В Харькове растет количество пострадавших в результате вражеских ударов. В МВД показали фото разрушений

Сына бывшего регионала, который организовал заказное убийство привлекут к суду

Сын бывшего члена Партии регионов, который организовал заказное убийство своего коллеги, чтобы получить пожизненное заключение и конфискацию имущества.

Криминал и ЧП •   •  3930 просмотра
Сына бывшего регионала, который организовал заказное убийство привлекут к суду

Количество пострадавших из-за вражеских ударов по Харькову возросло до 15 - ОВА

15 человек получили ранения, в том числе 28-летний мужчина в тяжелом состоянии и 78-летняя женщина в состоянии средней тяжести, в результате вражеских обстрелов Харькова, 5 человек страдают от острой стрессовой реакции, в том числе двое детей в возрасте 8 и 12 лет.

Война •   •  4542 просмотра
Количество пострадавших из-за вражеских ударов по Харькову возросло до 15 - ОВА

В окрестностях Волчанска ведутся бои - Генштаб

Силы обороны Украины ведут бои с российскими войсками в окрестностях Волчанска на Харьковском направлении.

Война •   •  6929 просмотра
В окрестностях Волчанска ведутся бои - Генштаб

"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года

Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года.

Война •   •  7761 просмотра
"Абсурд": Кулеба развенчал "одно из любимой лжи, которую продвигает россия" относительно мирных переговоров весной 2022 года

Генштаб: на фронте состоялись уже 93 столкновений, наибольшая активность россиян - на Покровском направлении

14 мая Вооруженные силы Украины сообщили о 93 боевых столкновениях на фронте, наибольшая активность наблюдалась на Покровском направлении, где россияне совершили 30 обстрелов и 13 авиаударов.

Война •   •  6522 просмотра
Генштаб: на фронте состоялись уже 93 столкновений, наибольшая активность россиян - на Покровском направлении