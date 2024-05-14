Шмыгаль обсудил с Блинкеном усиление ПВО Украины для защиты энергообъектов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который находится в Киеве. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление премьера в Telegram.

Детали

Стороны обсудили очередной пакет военной помощи в размере 400 миллионов долларов.

Подчеркнул необходимость усилить ПВО в Украине, в частности для защиты энергетических объектов. Получил заверения, что Соединенные Штаты работают в этом направлении - заявил Шмыгаль.

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Отдельной темой встречи стала конфискация российских активов. Чиновники обсудили решение как использовать их в пользу Киева.

Также во время встречи было отмечено, что ряд частных компаний из США заинтересован в инвестициях в Украину. В этом контексте Шмыгаль обсудил с Блинкеном создание возможностей для инвестиций частного сектора.

Поблагодарил Администрацию Президента Джо Байдена и американский народ за мощную поддержку, которую США оказывают Украине от полномасштабного вторжения России - подытожил премьер-министр Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, включая системы Patriot для защиты таких городов, как Харьков, подготовку к Саммиту мира, а также ускорение предоставления объявленной военной помощи.

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