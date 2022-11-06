Румунія спростувала слова путіна про "територіальні претензії" до України

Цитата

"Міністерство закордонних справ Румунії відкидає твердження, висловлені президентом російської федерації у промові з нагоди дня національної єдності, які неправдиво навіюють думку про територіальні претензії Румунії до України", – ідеться у повідомленні

Додамо

МЗС Румунію засудило росію за її загарбницьку війну і підтвердило підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонах.

Контекст

президент рф володимир путін звинуватив Польщу, Румунію та Угорщину у прагненні "повернути території України, які після Другої світової війни відібрав у них Сталін".

Нагадаємо

16 жовтня Румунія заявила, що виділить 400 тисяч доларів на оборону України за програмою НАТО.