Росія не дозволила літаку Austrian Airlines прибути в обліт Білорусі

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Раніше Austrian Airlines призупинила польоти над повітряним простором Білорусі до подальшого повідомлення на підставі рекомендації Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA). За словами джерела, необхідно скоригувати маршрут польоту з Відня до Москви, який має бути ухвалений владою.

Цитата

"Російська влада не дала нам цей дозвіл. У результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс з Відня до Москви", - повідомили в Austrian Airlines.

Додамо

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику "Белавіа" до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю - з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

27 травня керівники міністерств закордонних справ країн ЄС збираються в Португалії для обговорення реалізації економічних санкцій проти Білорусі.

Як зазначив глава дипломатії Жозеп Боррель, санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв в повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися.

Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.