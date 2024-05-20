Росіяни запустили по Україні групу шахедів: куди вони летять
Київ • УНН
Російські безпілотні літальні апарати були помічені над кількома регіонами України, що викликало повітряну тривогу.
Над територією України фіксують російські безпілотні літальні апарати, через це на мапі "почервоніли" декілька областей, там оголошено повітряну тривогу. Про рух дронів інформує Командування Повітряних сил Збройних сил України у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Через загрозу з боку РФ тривогу оголошено у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.
Близько 02:00 вони повідомили про безпілотники у західній частині Чорного моря, що рухаються у напрямку Затоки. Також в акваторії фіксують БПЛА, що тримають курс на Миколаївщину.
Дрони, які бачили у Вінницькій області, заходили на Хмельниччину. Вони летять західним курсом, відзначають військові.
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