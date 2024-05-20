Россияне запустили по Украине группу шахедов: куда они летят

Над территорией Украины фиксируют российские беспилотные летательные аппараты, из-за этого на карте "покраснели" несколько областей, там объявлена воздушная тревога. О движении дронов информирует Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Из-за угрозы со стороны РФ тревога объявлена в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

Около 02:00 они сообщили о беспилотниках в западной части Черного моря, движущихся в направлении Затоки. Также в акватории фиксируют БПЛА, которые держат курс на Николаевщину.

Дроны, которые видели в Винницкой области, заходили в Хмельницкую область. Они летят западным курсом, отмечают военные.

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