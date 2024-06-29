росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Запоріжжі, є пошкодження - Федоров

рф атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури на Запоріжжі, є пошкодження. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали,