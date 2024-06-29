росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Запоріжжі, є пошкодження - Федоров
Київ • УНН
російські війська атакували та пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі.
рф атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури на Запоріжжі, є пошкодження. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали,
Нагадаємо
Протягом доби сили терористичної країни завдали 314 ударів по 7 населеним пунктам Запорізької області.