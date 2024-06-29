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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60479 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Запоріжжі, є пошкодження - Федоров

Київ • УНН

 • 29319 перегляди

російські війська атакували та пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі.

росія вдарила по об’єкту критичної інфраструктури на Запоріжжі, є пошкодження - Федоров

рф атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури на Запоріжжі, є пошкодження. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

росіяни атакували один з обʼєктів критичної інфраструктури у Запорізькому районі. Є пошкодження. На щастя, люди не постраждали,

- повідомив Федоров.

Нагадаємо

Протягом доби сили терористичної країни завдали 314 ударів по 7 населеним пунктам Запорізької області.

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