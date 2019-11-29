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РФ може обійтися без транзиту Україною навіть без "Північного потоку-2" - Вітренко

РФ може обійтися без транзиту Україною навіть без "Північного потоку-2" - Вітренко

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Росія, навіть за умови затримки “Північного потоку-2”, може обійтися без транзиту через Україну. Про це в ефірі “Радіо Свобода” повідомив виконавчий директор групи НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає УНН.

“Наші розрахунки показують, що навіть за умови затримки „Північного потоку-2“ вони (Росія — ред.) можуть обійтися без українського транзиту. Але саме тому, враховуючи дуже високу вірогідність такого сценарію, нам, українській стороні, потрібно демонструвати Європі, навіть не Росії, а Європі, що ми конструктивні. Ми зробили все можливе, формати трьохсторонні двосторонні будь-які завгодно, ми погоджуємося на всі позиції Шевчовича (віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович — ред.). Він дві зробив ми погодились, зараз зробить третю — ми погодимось”, — сказав Вітренко.

За його словами, якщо буде переривання транзиту, це не Україна ненадійний транзитер, а це свідоме рішення Росії.

Нагадаємо, у Нідерландах 4 грудня відбудеться ключове засідання суду щодо стягнення боргу з російського ПАТ “Газпром”.

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