Рак і спадковість: про що варто пам’ятати?

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КИЇВ. 24 березня. УНН. У світі стрімко зростає кількість онкохворих. За минулі десять років рівень захворюваності на рак виріс на 33%, передає УНН.

Водночас лише у минулому році на рак захворіли 17 мільйонів осіб із загальної кількості населення планети, з них 8,7 мільйона – померли. А за останні 100 років щодо рівня захворюваності і смертності в світі онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи.

Невтішними є і прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я, згідно із якими глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% порівняно з рівнем 2007 року.

Так, експерти ВООЗ розділяють думку, що кількість нових випадків захворювання на рак до 2030 року зросте до 15,5 млн, тоді як у 2007 році цей показник становив 11,3 млн випадків.

Вчені постійно працюють над дослідженням процесів виникнення злоякісних пухлин в організмі і причин, що сприяють цьому захворюванню.

Українські лікарі схиляються до висновку, що основними факторами ризику, що призводять до зростання захворюваності на рак, є споживання тютюну, надмірна вага, ожиріння або фізична інертність.

“На появу онкологічних хвороб, водночас, впливає екологічна ситуація в регіоні, а також спосіб життя людини: одна справа, коли ти активно займаєшся спортом, і зовсім інша вірогідність захворіти на онкологію, коли людина зловживає алкоголем, палить, веде не рухливий спосіб життя, погано харчується тощо”, — пояснив лікар МЦ "Клініка Спіженко" Ярослав Денисенко.

"Екологія, неправильне харчування, малорухливий спосіб життя, паління, стреси, генетика — це те, що провокує ракові захворювання. Люди повинні нормалізувати стиль свого життя!” — переконаний головний онколог Дніпропетровської області Віталій Машталер.

Поряд із цим істотну роль у розвитку ракових захворювань відіграє спадковість.

Так, за даними завідувача кафедри онкології, променевої діагностики та променевої терапії ВНМУ ім. М.І. Пирогова Олександра Какарькіна, злоякісні процеси є наслідком генетичних порушень клітин, пов'язаної з мутацією в ДНК, яка і забезпечує запуск механізмів розвитку злоякісних процесів. А серед усіх випадків онкологічних захворювань близько 7% - генетично схильні.

Роль спадковості у розвитку ракових захворювань підтверджують і нещодавні дослідження індійських та американських учених.

Ученими було проведено дослідження, в результаті якого були зафіксовані гени, які провокують виникнення онкології жовчного міхура.

Так, під час експерименту було взято для аналізу кров більш ніж тисячі людей, які хворіють раком жовчного міхура.

Також кров на аналіз здали 1,5 тис. здорових людей.

Учені порівняли показники і дійшли висновку, що гени ABCB4 і ABCB1 безпосередньо пов'язані із захворюванням жовчного міхура за допомогою переміщення ліпідів через органи.

У свою чергу українські лікарі погоджуються із твердженням закордонних фахівців щодо того, що велику роль, зокрема у питаннях розвитку онкологічних хвороб, відіграє спадковість.

Так, за словами лікаря Я.Денисенка, піклуватися про своє здоров’я мають усі без виключення. Але ті, у кого в родині були випадки онкології, повинні бути особливо уважними.

“Спадковість відіграє велику роль у розвитку онкології. Саме тому, якщо в родині були випадки раку, то людина має більше уваги приділяти своєму здоров’ю, проходити відповідні обстеження, онкоскринінги. Це дозволить вчасно відреагувати лікарям на можливі загрози”, — переконаний він.

За словами лікаря, науковці постійно намагаються дослідити і вивчити певні закономірності між мутацією генів та хворобами. І на сьогодні вже існує безліч лабораторних аналізів, які дозволяють визначити, чи схильна людина до ракових захворювань, яких саме органів та наскільки.

“За кордоном така практика поширена. Всі, напевно, чули історію відомої акторки Анджеліни Джолі, яка, розуміючи, що має високі спадкові шанси захворіти на рак, пішла на низку хірургічних втручань. В Україні також є можливість здати такі аналізи, проте вони досить дороговартісні. Однак з точки зору практичності, краще все ж регулярно контролювати стан свого здоров’я шляхом постійних профілактичних оглядів. Тож з метою профілактики раз на рік можна здавати аналізи на онкомаркери. Ці дослідження у динаміці дозволяють слідкувати за станом здоров’я пацієнта та оперативно реагувати на зміни у разі потреби. Якщо пацієнт вже лікується від раку — здавати такі аналізи потрібно раз на три місяці”, — резюмував Я.Денисенко.

Отже, що потрібно знати людині, яка опинилася в групі ризику за спадковим фактором?

По-перше, усвідомлення цього факту вже стає важливим досягненням - адже багато хто просто ігнорує наявність онкологічних захворювань у кровних родичів і не роблять ніяких спроб змінити хоча б спосіб свого життя.

Також дуже важливо своєчасно отримувати консультації лікарів, проходити відповідні обстеження. Адже саме рання діагностика раку може врятувати мільйони життів.

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