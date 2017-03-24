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Рак и наследственность: о чем стоит помнить?

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. В мире стремительно растет количество онкобольных. За прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос на 33% , передает УНН.

В то же время только в прошлом году раком заболели 17 млн. человек из общего количества населения планеты, из них 8,7 миллиона - умерли. А за последние 100 лет по уровню заболеваемости и смертности в мире онкопатология переместилась с десятого места на второе, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы.

Неутешительными есть и прогнозы Всемирной организации здравоохранения, согласно которым глобальная смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% по сравнению с уровнем 2007 года.

Так, эксперты ВОЗ разделяют мнение, что количество новых случаев заболевания раком к 2030 году возрастет до 15,5 млн., тогда как в 2007 году этот показатель составлял 11,3 млн. случаев.

Ученые постоянно работают над исследованием процессов возникновения злокачественных опухолей в организме и причин, способствующих этому заболеванию.

Украинские врачи склоняются к выводу, что основными факторами риска, что приводят к росту заболеваемости раком, является потребление табака, избыточный вес, ожирение или физическая инертность.

"На появление онкологических болезней одновременно влияет экологическая ситуация в регионе, а также образ жизни человека: одно дело, когда ты активно занимаешься спортом, и совсем другая вероятность заболеть онкологией, когда человек злоупотребляет алкоголем, курит, ведет малоподвижный образ жизни, плохо питается и т.д. ", - пояснил врач МЦ "Клиника Спиженко" Ярослав Денисенко.

"Экология, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, курение, стрессы, генетика - это то, что провоцирует раковые заболевания. Люди должны нормализовать стиль своей жизни!" - убежден главный онколог Днепропетровской области Виталий Машталер.

Наряду с этим существенную роль в развитии раковых заболеваний играет наследственность.

Так, по данным заведующего кафедрой онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ВНМУ им. М.И. Пирогова Александра Какарькина, злокачественные процессы являются следствием генетических нарушений клеток, связанных с мутацией в ДНК, которая и обеспечивает запуск механизмов развития злокачественных процессов. А среди всех случаев онкологических заболеваний около 7% - генетически предрасположены.

Роль наследственности в развитии раковых заболеваний подтверждают и недавние исследования индийских и американских ученых.

Учеными было проведено исследование, в результате которого были зафиксированы гены, которые провоцируют возникновение онкологии желчного пузыря.

Так, во время эксперимента было взято для анализа кровь более тысячи людей, болеющих раком желчного пузыря.

Также кровь на анализ сдали 1,5 тыс. здоровых людей.

Ученые сравнили показатели и пришли к выводу, что гены ABCB4 и ABCB1 непосредственно связаны с заболеванием желчного пузыря с помощью перемещения липидов через органы.

В свою очередь украинские врачи соглашаются с утверждением зарубежных специалистов о том, что большую роль, в частности в вопросах развития онкологических болезней, играет наследственность.

Так, по словам врача Я.Денисенка, заботиться о своем здоровье должны все без исключения. Но те, у кого в семье были случаи онкологии, должны быть особенно внимательными.

"Наследственность играет большую роль в развитии онкологии. Именно поэтому, если в семье были случаи рака, то человек должен больше внимания уделять своему здоровью, проходить соответствующие обследования, онкоскрининг. Это позволит вовремя отреагировать врачам на возможные угрозы ", - убежден он.

По словам врача, ученые постоянно пытаются исследовать и изучить определенные закономерности между мутацией генов и болезнями. И сегодня уже существует множество лабораторных анализов, которые позволяют определить, склонен ли человек к раковым заболеваниям, каких именно органов и насколько.

"За рубежом такая практика распространена. Все, наверное, слышали историю известной актрисы Анджелины Джоли, которая, понимая, что имеет высокие наследственные шансы заболеть раком, пошла на ряд хирургических вмешательств. В Украине также есть возможность сдать такие анализы, однако они достаточно дорогостоящие. Однако с точки зрения практичности, лучше все же регулярно контролировать состояние своего здоровья путем постоянных профилактических осмотров. Поэтому с целью профилактики раз в год можно сдавать анализы на онкомаркеры. Эти исследования в динамике позволяют следить за состоянием здоровья пациента и оперативно реагировать на изменения в случае необходимости. Если пациент уже лечится от рака - сдавать такие анализы нужно раз в три месяца ", - резюмировал Я.Денисенко.

Итак, что нужно знать человеку, который оказался в группе риска по наследственным фактором?

Во-первых, осознание этого факта уже становится важным достижением - ведь многие просто игнорирует наличие онкологических заболеваний у кровных родственников и не делают никаких попыток изменить хотя бы свой образ жизни.

Также очень важно своевременно получать консультации врачей, проходить соответствующие обследования. Ведь именно ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней.

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