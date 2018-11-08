Рада відхилила законопроект щодо сімейної медицини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Верховна Рада відхилила проект закону №6634 про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини, яким встановлюються засади функціонування та розвитку відповідної медичної допомоги. Голоси за віддали лише 165 народних депутатів України, повідомляє кореспондент УНН.
Зокрема, законопроектом було запропоновано визначити основні пріоритети та засади сімейної медицини, основні завдання первинної медичної допомоги на її засадах. Також, документом визначається державна політика у сфері охорони здоров’я з надання первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини та організація надання первинної медичної допомоги на її засадах.
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Крім того, була прописана відповідальність за порушення законодавства у сфері первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.
"Цей закон визначає правові, організаційні, економічні та соціальні засади забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, первинною медичною допомогою, встановлює засади функціонування та розвитку сімейної медицини", – йдеться у проекті закону.
Нагадаємо, у 2019 році видатки державного бюджету на медицину за загальним фондом збільшено на 8,4 млрд грн - до 92,3 млрд грн. Видатки зведеного бюджету становитимуть 128,3 млрд грн.