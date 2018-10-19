У МОЗ розповіли, що чекає українців в охороні здоров'я наступного року

"Усі комунальні медичні заклади країни, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри, з січня 2019 році перейдуть на оплати за послуги за контрактами з Нацслужбою здоров’я", - повідомили у відомстві.

Також у МОЗ нагадали, що у 2018 році в електронній системі охорони здоров’я медзаклади можуть тільки підписувати декларації про вибір лікаря та заключати договори із Нацслужбою здоров’я. "У 2019 році сімейні лікарі, терапевти і педіатри перейдуть на електронний документообіг: електронні медична картка пацієнта, рецепти на "Доступні ліки", направлення до вузьких спеціалістів, лікарняні листи. До кінця 2019 року сімейні лікарі працюватимуть без паперу", - додали у міністерстві.

"Наступний етап після реформи первинної ланки розпочнеться з другої половини 2019 року - програма "Безкоштовна діагностика", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це 80% потреби пацієнта з діагностики у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, найбільш необхідні безоплатні дослідження і аналізи, консультації вузькопрофільних спеціалістів.

"За направленням сімейного лікаря, терапевта і педіатра пацієнти зможуть проходити такі обстеження як рентген, УЗД, мамографія, ехокардіографія серця та інші безоплатно у будь-якому медзакладі, який уклав договір з Нацслужбою здоров’я. Таким чином, на нову модель фінансування почнуть переходити поліклініки, які є закладами спеціалізованої амбулаторної допомоги", - вказали у МОЗ.

Ще одна велика задача, яка стоїть перед МОЗ та Нацслужбою здоров’я, як повідомляється, - розробка державної програми медичних гарантій на 2020 рік, яка вперше буде ухвалена разом з Державним бюджетом на 2020 рік. "Вона включатиме всі рівні надання медичних послуг, які оплачуватиме Нацслужба здоров’я у 2020 році за принципом "гроші йдуть за пацієнтом", - додали у відомстві.

У МОЗ нагадали, що з січня 2018 року запустили перший етап медичної реформи - новий механізм фінансування медичних закладів, що надають первинну медичну допомогу.

30 березня була створена Нацслужба здоров’я - центральний орган виконавчої влади, який реалізує основний принцип медреформи "гроші йдуть за пацієнтом" - оплачує вартість реально наданих медичних послуг. Нацслужба здоров’я вже уклала договори з 623 комунальними, приватними медзакладами і лікарями-ФОП, які надають первинну медичну допомогу. За чотири місяці Нацслужба оплатила послуги за єдиним тарифом у цих медзакладах на 1,6 млрд грн.

У квітні стартувала кампанія з вибору сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. За сім місяців майже 20 млн українців підписали декларації про вибір своїх лікарів. Також зросли заробітні плати медиків.

Нагадаємо, у 2019 році видатки державного бюджету на медицину по загальному фонду збільшено на 8,4 млрд грн - до 92,3 млрд грн. Видатки зведеного бюджету становитимуть 128,3 млрд грн.