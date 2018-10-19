В Минздраве рассказали, что ждет украинцев в здравоохранении в следующем году

"Все коммунальные медицинские учреждения страны, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры, с января 2019 году перейдут на оплаты за услуги по контрактам с Нацслужбы здоровья", - сообщили в ведомстве.

Также в Минздраве напомнили, что в 2018 году в электронной системе здравоохранения медучреждения могут только подписывать декларации о выборе врача и заключать договоры с Нацслужбой здоровья. "В 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры перейдут на электронный документооборот: электронные медицинская карта пациента, рецепты на "Доступные лекарства", направления к узким специалистам, больничные листы. К концу 2019 года семейные врачи будут работать без бумаги", - добавили в министерстве.

"Следующий этап после реформы первичного звена начнется со второй половины 2019 года - программа "Бесплатная диагностика", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это 80% потребности пациента по диагностике у семейного врача, терапевта или педиатра, наиболее необходимые бесплатные исследования и анализы, консультации узкопрофильных специалистов.

"По направлению семейного врача, терапевта и педиатра пациенты смогут проходить такие обследования как рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие бесплатно в любом медучреждении, которое заключило договор с Нацслужбой здоровья. Таким образом, на новую модель финансирования начнут переходить поликлиники, которые являются учреждениями специализированной амбулаторной помощи", - указали в Минздраве.

Еще одна большая задача, которая стоит перед Минздравом и Нацслужбой здоровья, как сообщается, - разработка государственной программы медицинских гарантий на 2020 год, которая впервые будет принята вместе с Государственным бюджетом на 2020 год. "Она будет включать все уровни оказания медицинских услуг, которые будет оплачивать Нацслужба здоровья в 2020 году по принципу "деньги следуют за пациентом", - добавили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что с января 2018 года запустили первый этап медицинской реформы - новый механизм финансирования медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь.

30 марта была создана Нацслужба здоровья - центральный орган исполнительной власти, реализующий основной принцип медреформы "деньги следуют за пациентом" - оплачивает стоимость реально оказанных медицинских услуг. Нацслужба здоровья уже заключила договоры с 623 коммунальными, частными медучреждениями и врачами-ФЛП, оказывающих первичную медицинскую помощь. За четыре месяца Нацслужба оплатила услуги по единому тарифу в этих медучреждениях на 1,6 млрд грн.

В апреле стартовала кампания по выбору семейных врачей, терапевтов и педиатров. За семь месяцев почти 20 млн украинцев подписали декларации о выборе своих врачей. Также выросли заработные платы медиков.

Напомним, в 2019 году расходы государственного бюджета на медицину по общему фонду увеличены на 8,4 млрд грн - до 92,3 млрд грн. Расходы сводного бюджета составят 128,3 млрд грн.