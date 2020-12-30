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Прокурори відкликають клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

Київ • УНН

 • 16598 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прокурор Офісу Генерального прокурора Андрій Грицан подав заяву про відкликання клопотання щодо обрання запобіжного заходу заступнику глави Офісу президента Олегу Татарову, інформує УНН.

Прокурори відкликають клопотання про обрання запобіжного заходу Татарову

"Під час обрання запобіжного заходу відносно осіб необхідно так само й прокурору доводити обґрунтованість притягнення підозри. Стверджувати на даний час, що вона обґрунтована - ми не можемо. Тому, ми відкликаємо дане клопотання", - заявив прокурор ОГП.

Наразі суддя ВАКС пішов до нарадчої кімнати.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 грудня, Офіс Генпрокурора вирішив забрати справу Татарова у НАБУ і передав її СБУ. У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора "став на особистий захист Татарова".

Раніше ВАКС мав розглянути клопотання про арешт Татарова з можливістю внесення застави 24 грудня.

Водночас, суд відклав на 28 грудня розгляд клопотання через необхідність з’ясування повноважень прокурорів.

А вже 28 грудня у справі щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова остаточно усунули прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді ж ВАКС знову відклав засідання по Татарову через неявку прокурорів.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня у НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).

Нагадаємо, експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю, який фігурує у справі щодо махінацій із житлом для Нацгвардії, повідомили про підозру у ще одному провадженні - щодо викрадення людини.

У відповідь - в Національному антикорупційному бюро України заявили, що вручення Національною поліцією України експрезиденту корпорації "Укрбуд" Максиму Микитасю підозри у замовленні викрадення юриста у Києві може використовуватися як інструмент тиску на нього та задля блокування розслідувань бюро.

Також у НАБУ нагадали, що Микитась є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину.

Згодом, у Нацполіції заявили, що  нова підозра Микитасю не має нічого спільного із корупційними розслідуваннями НАБУ.

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