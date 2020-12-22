ВАКС розгляне клопотання про арешт Татарова з можливістю внесення застави 24 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд планує 24 грудня розглянути клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар САП Ольга Постолюк.
"Розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу призначене на 24 грудня о 12:30", - сказала Постолюк.
Як повідомлялося, САП наполягатиме на арешті Татарова з можливістю внесення застави у 10 млн грн.
Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.
НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.
У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” (ч.3 ст.369 КК України).