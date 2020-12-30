Прокуроры отзывают ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

"Во время избрания меры пресечения в отношении лиц необходимо так же и прокурору доказывать обоснованность привлечения подозрения. Утверждать в настоящее время, что она обоснована - мы не можем. Поэтому, мы отзываем данное ходатайство", - заявил прокурор ОГП.

Сейчас судья ВАКС удалился в совещательную комнату.

Напомним, в пятницу, 24 декабря, Офис генпрокурора решил забрать дело Татарова у НАБУ и передал его СБУ. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора "стал на личную защиту Татарова".

Ранее ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога 24 декабря.

В то же время, суд отложил на 28 декабря рассмотрение ходатайства из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров.

А уже 28 мая в деле в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова окончательно устранили прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда же ВАКС снова отложил заседание по Татарову из-за неявки прокуроров.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Впоследствии, в Нацполиции заявили, что новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ.