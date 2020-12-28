ВАКС знову відклав засідання по Татарову через неявку прокурорів

“Дата наступного судового засідання 30 грудня 2020 року, 10:00”, — сказав слідчий суддя.

Засідання було перенесене через те, що сьогодні до суду не з’явились представники прокуратури.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 грудня, Офіс Генпрокурора вирішив забрати справу Татарова у НАБУ і передав її СБУ.



У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора “став на особистий захист Татарова”.



Раніше ВАКС мав розглянути клопотання про арешт Татарова з можливістю внесення застави 24 грудня.



Водночас, суд відклав на 28 грудня розгляд клопотання через необхідність з’ясування повноважень прокурорів.



28 грудня у справі щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова остаточно усунули прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.



НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.



У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).