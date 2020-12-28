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ВАКС знову відклав засідання по Татарову через неявку прокурорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд відклав до 30 грудня розгляд клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову, передає кореспондент УНН.

ВАКС знову відклав засідання по Татарову через неявку прокурорів

“Дата наступного судового засідання 30 грудня 2020 року, 10:00”, — сказав слідчий суддя.

Засідання було перенесене через те, що сьогодні до суду не з’явились представники прокуратури.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 грудня, Офіс Генпрокурора вирішив забрати справу Татарова у НАБУ і передав її СБУ.

У НАБУ заявили, що Офіс Генпрокурора “став на особистий захист Татарова”.

Раніше ВАКС мав розглянути клопотання про арешт Татарова з можливістю внесення застави 24 грудня.

Водночас, суд відклав на 28 грудня розгляд клопотання через необхідність з’ясування повноважень прокурорів.

28 грудня у справі щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова остаточно усунули прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову особисто 21 грудня в НАБУ вручили повідомлення про підозру.

НАБУ і САП повідомили раніше, що заступнику голови Офісу Президента України повідомлено про підозру у причетності до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Нацгвардії.

У НАБУ вказували, що заступник голови Офісу Президента України є третім підозрюваним у вчиненні зазначеного злочину. Окрім нього у справі підозрюються заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтин Дубонос (ч.3 ст.368 КК України) та колишній народний депутат, екскінцевий бенефіціарний власник ТОВ “Укрбуд Девелопмент” Максим Микитась (ч.3 ст.369 КК України).

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