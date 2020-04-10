Прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті для Чорновол
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Прокуратура наполягатиме на цілодобовому домашньому арешті для народного депутата України VIII скликання Тетяни Чорновол, яку підозрюють у підпалі партійного офісу у центрі Києва та вбивстві людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Київської області.
“Скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту для підозрюваної до Печерського районного суду Києва”, — сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України громадянці — народному депутату України VIII скликання через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Ранше сьогодні, 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.