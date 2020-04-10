Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для Чорновол

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Прокуратура будет настаивать на круглосуточном домашнем аресте для народного депутата Украины VIII созыва Татьяны Чорновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.