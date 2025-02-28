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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Президентка Єврокомісії підтримала Зеленського після суперчип із Трампом: "Ви ніколи не будете самотнім"

Київ • УНН

 • 49493 перегляди

Президентка Єврокомісії підтримала Володимира Зеленського після словесної перепалки з Дональдом Трампом. Вона запевнила, що ЄС продовжить працювати з Україною для досягнення справедливого миру.

Президентка Єврокомісії підтримала Зеленського після суперчип із Трампом: "Ви ніколи не будете самотнім"

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи словесну перепалку лідерів США та України, заявила, що ЄС продовжить працювати із Києвом заради завершення війни. Про це повідомляє УНН.

Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте Зеленський. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру

- написала Урсула фон дер Ляєн.

Доповнення

Політики з різних країн висловили підтримку Україні та її президенту. Колишній верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що "Трамп і Венс влаштували ганебне шоу". Президент Литви Ґітанас Науседа написав, що "Україна ніколи не буде йти сама". 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці не одні. 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес опублікував повідомлення в соціальних мережах, в якому йдеться про те, що: "Україно, Іспанія з тобою". 

Нагадаємо 

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.

Згодом Трамп написав в Truth Social, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Трампом.

Згодом Президент Зеленський зробив першу заяву після несподіваного завершення зустрічі, подякувавши Америці, за підтримку, за цей візит. Подякував Президенту, Конгресу та американському народові. Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, "і ми працюємо саме для цього".  

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Політика
Європейська комісія
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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Урсула фон дер Ляєн
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