Президент Еврокомиссии поддержала Зеленского после суперчипа с Трампом: «Вы никогда не будете одиноким»
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии поддержала Владимира Зеленского после словесной перепалки с Дональдом Трампом. Она заверила, что ЕС продолжит работать с Украиной для достижения справедливого мира.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя словесную перепалку лидеров США и Украины, заявила, что ЕС продолжит работать с Киевом ради завершения войны. Об этом сообщает УНН.
Ваше достоинство чтит храбрость украинского народа. Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент Зеленский. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира
Дополнение
Политики из разных стран выразили поддержку Украине и ее президенту. Бывший верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что «Трамп и Вэнс устроили позорное шоу». Президент Литвы Гитанас Науседа написал, что «Украина никогда не будет уходить сама».
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы не одни.
Премьер-министр Испании Педро Санчес опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором говорится о том, что: «Украина, Испания с тобой».
Напомним
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.
Впоследствии Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.
Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.
Впоследствии Президент Зеленский сделал первое заявление после неожиданного завершения встречи, поблагодарив Америку, за поддержку, за этот визит. Поблагодарил Президента, Конгресс и американский народ. Зеленский отметил, что Украине нужен справедливый и длительный мир, «и мы работаем именно для этого».