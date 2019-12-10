Президент України: до питання Криму на "нормандській зустрічі" не дійшли

"Чесно кажучи, я готувався і дуже хотів предметно обговорювати це питання (Криму - ред.). Не буду вам брехати, тому що ми на першому ж питанні про розведення - у мене своя позиція, ми витратили 30-40 хвилин на одне питання. Потім обмін, він пішов легше, і до Криму... у вступній своїй промові я про це говорив, і говорили про особливий статус, і про зміни в Конституції, і були речі, які, скажімо так, фундаментально я стою на захисту України і проти федералізації, такі речі, які привели до обговорення, тому до Криму детально ми не дійшли", - сказав Президент.

"Яка була б реакція на це, складно сказати, але ви чули що у нас за 4 місяці буде зустріч, будемо піднімати всі ці питання", - додав він.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наполягає на необхідності відновлення Україною повного контролю за державним кордоном і впевнений, що до цього питання повернуться на наступній зустрічі у "нормандському форматі" через чотири місяці.