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Президент підписав закон щодо ринку кормів в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав закон України “Про внесення змін до розділу X „Прикінцеві та перехідні положення“ закону України „Про безпечність та гігієну кормів“ з метою стабілізації ринку кормів” № 1033-ІХ. Про це повідомляє преслужба Офісу Президента України, передає УНН.

Президент підписав закон щодо ринку кормів в Україні

Згідно з документом, протягом чотирьох років дозволяється ввезення в Україну та введення в обіг кормових добавок без їхньої державної реєстрації в країні, якщо вони дозволені в ЄС і призначені для виробництва кормів для непродуктивних тварин.

“Дозвіл поширюється й на фасовані корми, виготовлені з використанням кормових добавок, зареєстрованих у Євросоюзі, якщо такі корми походять з потужностей, розташованих або в Україні, або в державах — членах ЄС, чи мають дозвіл на ввезення до ЄС”, — зазначили в Офісі Президента.

Також протягом чотирьох років з дня набрання чинності законом дозволяються виробництво, ввезення чи пересилання в Україну, обіг і використання готових кормів, преміксів та кормових добавок, зареєстрованих відповідно до закону України “Про ветеринарну медицину”, за умови наявності дійсних реєстраційних посвідчень.

“Цей закон дасть змогу вирішити проблему зі скороченням пропозиції на ринку кормів, яка виникла через неповноцінну роботу системи державної реєстрації кормових добавок, і, як наслідок — уникнути значних економічних втрат для суб’єктів господарювання. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування”, — повідомили в Офісі Президента України.

Нагадаємо, Президент України також підписав закони щодо відновлення відповідальності за брехню у деклараціях та про вакцинацію від COVID-19.

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