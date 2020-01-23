Прем'єр анонсував "дуже складні" реформи в сфері охорони здоров’я

"В цьому році будуть дуже складні реформи в сфері охорони здоров’я, які з одного боку будуть відчутними для людей, з іншого боку вперше дадуть можливість зайти приватному капіталу, серйозному приватному капіталу, в медичну сферу. Фактично, держава буде платити за послугу, яку якась установа, приватна чи державна, надає людині, таким чином повністю змінивши логіку медичної системи. Це не всім подобається, але ми готові до цих, хай непопулярних рішень", - сказав Гончарук.

Нагадаємо, з 1 квітня 2020 року фінансування будуть отримувати ті лікарні, що мають необхідне обладнання та можуть надати необхідну послугу, у той час як інші – перепрофілюють.