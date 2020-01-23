Премьер анонсировал "очень сложные" реформы в сфере здравоохранения
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В этом году в Украине пройдут реформы в сфере здравоохранения, которые понравятся не всем. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выступая на Ukrainian Breakfast 2020 в Давосе, передает УНН.
"В этом году будут очень сложные реформы в сфере здравоохранения, которые с одной стороны будут ощутимыми для людей, с другой стороны впервые дадут возможность зайти частному капиталу, серьезному частному капиталу, в медицинскую сферу. Фактически, государство будет платить за услугу, которую какое-то учреждение, частное или государственное, предоставляет человеку, таким образом полностью изменив логику медицинской системы. Это не всем нравится, но мы готовы к этим, пусть непопулярным решениям", - сказал Гончарук.
Напомним, с 1 апреля 2020 года финансирование будут получать те больницы, которые имеют необходимое оборудование и могут оказать необходимую услугу, в то время как другие - перепрофилируют.