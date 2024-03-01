Прем’єр Нідерландів обговорив з Зеленським, як прискорити передачу F-16
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Рютте обговорив з президентом Зеленським, як прискорити передачу Україні винищувачів F-16 шляхом зменшення перешкод та співпраці між міністерствами оборони України та країн-партнерів.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив з Президентом Володимиром Зеленським яким чином прискорити процес передачі Україні винищувачів F-16. Про це повідомив Рютте під час брифінгу у Харкові, передає кореспондент УНН.
Деталі
Щодо F-16, ми йдемо за графіком - це означає, що пізніше цього року вони будуть в українському небі, але ще багато потрібно зробити і одна з речей про яку ми погодилися сьогодні – це прискорити цей процес в тому сенсі, що нам потрібно впевнитися, що не буде ніяких перепон, які зможуть спричинити затримки. Ми також обговорили можливості яким чином прискорити цей процес
Також він зазначив, що буде прохання до Міноборони України та Нідерландів попрацювати над прискоренням передачі винищувачів з партнерами по коаліції F-16.
Тому ми попросимо наші міністерства оборони попрацювати над цим разом з нашими партнерами – Норвегією, Бельгією та іншими країнами, які входять до коаліції F-16, тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як це можливо
Доповнення
Рютте заявляв, що в Нідерландах працюють над тим, щоб винищувачі F-16 прибули до України якомога швидше.
Раніше УНН повідомляв, що Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планували.