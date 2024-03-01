Прем’єр Нідерландів обговорив з Зеленським, як  прискорити передачу F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив з Президентом Володимиром Зеленським яким чином прискорити процес передачі Україні винищувачів F-16. Про це повідомив Рютте під час брифінгу у Харкові, передає кореспондент УНН.

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Щодо F-16, ми йдемо за графіком - це означає, що пізніше цього року вони будуть в українському небі, але ще багато потрібно зробити і одна з речей про яку ми погодилися сьогодні – це прискорити цей процес в тому сенсі, що нам потрібно впевнитися, що не буде ніяких перепон, які зможуть спричинити затримки. Ми також обговорили можливості яким чином прискорити цей процес