Прем’єр Нідерландів обговорив з Зеленським, як  прискорити передачу F-16

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9930 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71306 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155507 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152827 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126207 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134154 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85933 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93415 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99012 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5640 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5364 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5898 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4736 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4958 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152819 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224095 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373482 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309611 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417674 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 2914 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15005 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31864 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28652 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126203 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Прем’єр Нідерландів обговорив з Зеленським, як  прискорити передачу F-16

Київ • УНН

 • 30385 перегляди

Прем'єр-міністр Рютте обговорив з президентом Зеленським, як прискорити передачу Україні винищувачів F-16 шляхом зменшення перешкод та співпраці між міністерствами оборони України та країн-партнерів.

Прем’єр Нідерландів обговорив з Зеленським, як  прискорити передачу F-16

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорив з Президентом Володимиром Зеленським яким чином прискорити процес передачі Україні винищувачів F-16. Про це повідомив Рютте під час брифінгу у Харкові, передає кореспондент УНН.

Деталі

Щодо F-16, ми йдемо за графіком - це означає, що пізніше цього року вони будуть в українському небі, але ще багато потрібно зробити і одна з речей про яку ми погодилися сьогодні – це прискорити цей процес в тому сенсі, що нам потрібно впевнитися, що не буде ніяких перепон, які зможуть спричинити затримки. Ми також обговорили можливості яким чином прискорити цей процес

- розповів Рютте.

Також він зазначив, що буде прохання до Міноборони України та Нідерландів попрацювати над прискоренням передачі винищувачів з партнерами по коаліції F-16.

Тому ми попросимо наші міністерства оборони попрацювати над цим разом з нашими партнерами – Норвегією, Бельгією та іншими країнами, які входять до коаліції F-16, тому що Україна потребує цієї переваги в повітрі так швидко, як це можливо

 - сказав Рютте.

Доповнення

Рютте заявляв, що в Нідерландах працюють над тим, щоб винищувачі F-16 прибули до України якомога швидше.

Раніше УНН повідомляв, що Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планували.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Марк Рютте
Міністерство оборони України
Бельгія
Норвегія
Нідерланди
Володимир Зеленський
Україна
F-16 Fighting Falcon
Харків
Brent
$64.56
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,240.67
Ethereum
$1,596.46