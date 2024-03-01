Працюємо над тим, щоб F-16 прибули до України якомога швидше - прем’єр Нідерландів
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час брифінгу з президентом Зеленським у Харкові заявив, що його країна працює над тим, щоб винищувачі F-16 прибули в Україну якнайшвидше, щоб допомогти Україні здобути перевагу в повітрі.
В Нідерландах працюють над тим, щоб винищувачі F-16 прибули до України якомога швидше. Про це заявив прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте під час спільного брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським у Харкові, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ми працюємо над F-16, щоб вони прибули до України якомога швидше, щоб Україна отримала перевагу в повітрі. Тому я сподіваюсь, що наш меседж чітко зрозумілий – плече до плеча з Україною і коаліція наших держав однодумців стоїть разом з нами
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Раніше повідомлялося, що Нідерланди передадуть Україні на 6 винищувачів F-16 більше, ніж планували.