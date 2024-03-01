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Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов

Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 16:31  •  3120 просмотра

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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время брифинга с президентом Зеленским в Харькове заявил, что его страна работает над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно быстрее, чтобы помочь Украине получить преимущество в воздухе.

В Нидерландах работают над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно скорее. Об этом заявил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Харькове, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы работаем над F-16, чтобы они прибыли в Украину как можно скорее, чтобы Украина получила преимущество в воздухе. Поэтому я надеюсь, что наш месседж четко понятен - плечо к плечу с Украиной и коалиция наших государств единомышленников стоит вместе с нами

- сказал Рютте

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине1 марта 2024, 16:18 • 4668 просмотров

Дополнение

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
mark-ryutteМарк Рютте
niderlandiНидерланды
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
kharkivХарьков
Працюємо над тим, щоб F-16 прибули до України якомога швидше - прем’єр Нідерландів
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Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время брифинга с президентом Зеленским в Харькове заявил, что его страна работает над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно быстрее, чтобы помочь Украине получить преимущество в воздухе.

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