Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов

В Нидерландах работают над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно скорее. Об этом заявил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Харькове, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы работаем над F-16, чтобы они прибыли в Украину как можно скорее, чтобы Украина получила преимущество в воздухе. Поэтому я надеюсь, что наш месседж четко понятен - плечо к плечу с Украиной и коалиция наших государств единомышленников стоит вместе с нами - сказал Рютте

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

Дополнение

Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали.