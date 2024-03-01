Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов
Киев • УНН
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время брифинга с президентом Зеленским в Харькове заявил, что его страна работает над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно быстрее, чтобы помочь Украине получить преимущество в воздухе.
В Нидерландах работают над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно скорее. Об этом заявил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте во время совместного брифинга с Президентом Владимиром Зеленским в Харькове, передает корреспондент УНН.
Детали
Мы работаем над F-16, чтобы они прибыли в Украину как можно скорее, чтобы Украина получила преимущество в воздухе. Поэтому я надеюсь, что наш месседж четко понятен - плечо к плечу с Украиной и коалиция наших государств единомышленников стоит вместе с нами
Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине1 марта 2024, 16:18 • 4668 просмотров
Дополнение
Ранее сообщалось, что Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали.
Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время брифинга с президентом Зеленским в Харькове заявил, что его страна работает над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно быстрее, чтобы помочь Украине получить преимущество в воздухе.
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