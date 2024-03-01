Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским, как ускорить передачу F-16
Киев • УНН
Премьер-министр Рютте обсудил с президентом Зеленским, как ускорить передачу Украине истребителей F-16 путем уменьшения препятствий и сотрудничества между министерствами обороны Украины и стран-партнеров.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудил с президентом Владимиром Зеленским каким образом ускорить процесс передачи Украине истребителей F-16. Об этом сообщил Рютте во время брифинга в Харькове, передает корреспондент УНН.
Детали
По F-16, мы идем по графику - это означает, что позже в этом году они будут в украинском небе, но еще много нужно сделать и одна из вещей о которой мы согласились сегодня - это ускорить этот процесс в том смысле, что нам нужно убедиться, что не будет никаких преград, которые смогут вызвать задержки. Мы также обсудили возможности каким образом ускорить этот процесс
Также он отметил, что будет просьба к Минобороны Украины и Нидерландов поработать над ускорением передачи истребителей с партнерами по коалиции F-16.
Поэтому мы попросим наши министерства обороны поработать над этим вместе с нашими партнерами - Норвегией, Бельгией и другими странами, которые входят в коалицию F-16, потому что Украина нуждается в этом преимуществе в воздухе так быстро, как это возможно
Дополнение
Рютте заявлял, что в Нидерландах работают над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно скорее.
Ранее УНН сообщал, что Нидерланды передадут Украине на 6 истребителей F-16 больше, чем планировали.
Премьер Нидерландов обсудил с Зеленским, как ускорить передачу F-16
Премьер-министр Рютте обсудил с президентом Зеленским, как ускорить передачу Украине истребителей F-16 путем уменьшения препятствий и сотрудничества между министерствами обороны Украины и стран-партнеров.
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