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Прекурсори доставляли контрабандою з Польщі: у прокуратурі розповіли подробиці ліквідації потужного наркосиндикату

Київ • УНН

 • 17133 перегляди

Правоохоронці ліквідували мережу наркоугруповань, що виготовляли майже тонну психотропів щомісяця. Вилучено понад 300 кг готового продукту, 15 тонн прекурсорів та обладнання на суму понад 350 млн грн.

Прекурсори доставляли контрабандою з Польщі: у прокуратурі розповіли подробиці ліквідації потужного наркосиндикату

Під час ліквідації мережі міжрегіональних наркоугруповань було перекрито канал поставки прекурсорів з-за кордону. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що правоохоронці ліквідували 19 нарколабораторій, які виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP і амфетаміну щомісячно.

За даними слідства, учасники однієї із наркоорганізацій налагодили контрабандний канал поставки прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади. Там їх фасували і постачали пʼяти іншим наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін в Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Звідти наркотики розповсюджували по всій Україні за допомогою "мастеркладів" та приватних логістичних компаній з використанням ботоферм й Телеграм-каналів.

Ботоферми діяли як інструмент анонімного управління великою мережею аккаунтів для збуту наркотиків та відмивання коштів через криптобіржі. Це дозволяло реєструвати численні облікові записи в месенджерах, платіжних системах та на криптобіржах, зберігаючи анонімність і заплутуючи сліди фінансових транзакцій

- йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків вилучено понад 300 кг готового продукту та 1000 л рекреаційних сумішей Альфа-PVP, близько 15 тонн прекурсорів, більше 70 кг амфетаміну та 16 кг мефедрону на суму понад 350 млн гривень за цінами "чорного ринку".

Крім того, було вилучено лабораторне обладнання, зброю та набої, 18 автомобілів для перевезення наркотичних речовин і кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності на суму понад 7 млн гривень у різній валюті.

Наразі повідомлено про підозру 71 учаснику наркосиндикату.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що поліція ліквідувала наркокартель, учасники якого виготовляли та продавали через канали в месенджері психотропи. Затримано понад 60 осіб, закрито 19 нарколабораторій, які щомісяця виробляли майже тонну психотропів. Заробляли на цьому більше ніж 350 млн гривень на місяць або понад 4 млрд грн щороку.

Наркотики замість конструктора: митники виявили 3 кг канабісу у посилках із Таїланду02.10.24, 18:24 • 13946 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Кримінал та НП
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