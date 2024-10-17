Прекурсоры доставляли контрабандой из Польши: в прокуратуре рассказали подробности ликвидации мощного наркосиндиката

Во время ликвидации сети межрегиональных наркогруппировок был перекрыт канал поставки прекурсоров из-за рубежа. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что правоохранители ликвидировали 19 нарколабораторий, которые изготавливали почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно.

По данным следствия, участники одной из наркоорганизаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально оборудованные склады. Там их фасовали и поставляли пяти другим наркокартелям, которые изготавливали Альфа-PVP и амфетамин в Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Оттуда наркотики распространяли по всей Украине с помощью "мастеркладов" и частных логистических компаний с использованием ботоферм и Телеграмм-каналов.

Ботофермы действовали как инструмент анонимного управления большой сетью аккаунтов для сбыта наркотиков и отмывания средств через криптобиржи. Это позволяло регистрировать многочисленные учетные записи в мессенджерах, платежных системах и на криптобиржах, сохраняя анонимность и запутывая следы финансовых транзакций