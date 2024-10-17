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Прекурсоры доставляли контрабандой из Польши: в прокуратуре рассказали подробности ликвидации мощного наркосиндиката

Прекурсоры доставляли контрабандой из Польши: в прокуратуре рассказали подробности ликвидации мощного наркосиндиката

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 09:19  •  1968 просмотра

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Правоохранители ликвидировали сеть наркогруппировок, которые изготавливали почти тонну психотропов ежемесячно. Изъято более 300 кг готового продукта, 15 тонн прекурсоров и оборудования на сумму более 350 млн грн.

Во время ликвидации сети межрегиональных наркогруппировок был перекрыт канал поставки прекурсоров из-за рубежа. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что правоохранители ликвидировали 19 нарколабораторий, которые изготавливали почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно.

По данным следствия, участники одной из наркоорганизаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально оборудованные склады. Там их фасовали и поставляли пяти другим наркокартелям, которые изготавливали Альфа-PVP и амфетамин в Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Оттуда наркотики распространяли по всей Украине с помощью "мастеркладов" и частных логистических компаний с использованием ботоферм и Телеграмм-каналов.

Ботофермы действовали как инструмент анонимного управления большой сетью аккаунтов для сбыта наркотиков и отмывания средств через криптобиржи. Это позволяло регистрировать многочисленные учетные записи в мессенджерах, платежных системах и на криптобиржах, сохраняя анонимность и запутывая следы финансовых транзакций

- говорится в сообщении.

По результатам обысков изъято более 300 кг готового продукта и 1000 л рекреационных смесей Альфа-PVP, около 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона на сумму более 350 млн гривен по ценам "черного рынка".

Кроме того, было изъято лабораторное оборудование, оружие и патроны, 18 автомобилей для перевозки наркотических веществ и средства, полученные от осуществления противоправной деятельности на сумму более 7 млн гривен в разной валюте.

Сейчас сообщено о подозрении 71 участнику наркосиндиката.

Напомним

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что полиция ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали через каналы в мессенджере психотропы. Задержаны более 60 человек, закрыто 19 нарколабораторий, которые ежемесячно производили почти тонну психотропов. Зарабатывали на этом более 350 млн гривен в месяц или более 4 млрд грн ежегодно.

Наркотики вместо конструктора: таможенники обнаружили 3 кг каннабиса в посылках из Таиланда2 октября 2024, 15:24 • 13070 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
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