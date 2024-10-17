Прекурсоры доставляли контрабандой из Польши: в прокуратуре рассказали подробности ликвидации мощного наркосиндиката
Киев • УНН
Правоохранители ликвидировали сеть наркогруппировок, которые изготавливали почти тонну психотропов ежемесячно. Изъято более 300 кг готового продукта, 15 тонн прекурсоров и оборудования на сумму более 350 млн грн.
Во время ликвидации сети межрегиональных наркогруппировок был перекрыт канал поставки прекурсоров из-за рубежа. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что правоохранители ликвидировали 19 нарколабораторий, которые изготавливали почти тонну солей Альфа-PVP и амфетамина ежемесячно.
По данным следствия, участники одной из наркоорганизаций наладили контрабандный канал поставки прекурсоров из Польши на специально оборудованные склады. Там их фасовали и поставляли пяти другим наркокартелям, которые изготавливали Альфа-PVP и амфетамин в Киевской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Оттуда наркотики распространяли по всей Украине с помощью "мастеркладов" и частных логистических компаний с использованием ботоферм и Телеграмм-каналов.
Ботофермы действовали как инструмент анонимного управления большой сетью аккаунтов для сбыта наркотиков и отмывания средств через криптобиржи. Это позволяло регистрировать многочисленные учетные записи в мессенджерах, платежных системах и на криптобиржах, сохраняя анонимность и запутывая следы финансовых транзакций
По результатам обысков изъято более 300 кг готового продукта и 1000 л рекреационных смесей Альфа-PVP, около 15 тонн прекурсоров, более 70 кг амфетамина и 16 кг мефедрона на сумму более 350 млн гривен по ценам "черного рынка".
Кроме того, было изъято лабораторное оборудование, оружие и патроны, 18 автомобилей для перевозки наркотических веществ и средства, полученные от осуществления противоправной деятельности на сумму более 7 млн гривен в разной валюте.
Сейчас сообщено о подозрении 71 участнику наркосиндиката.
Напомним
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что полиция ликвидировала наркокартель, участники которого изготавливали и продавали через каналы в мессенджере психотропы. Задержаны более 60 человек, закрыто 19 нарколабораторий, которые ежемесячно производили почти тонну психотропов. Зарабатывали на этом более 350 млн гривен в месяц или более 4 млрд грн ежегодно.
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