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Пожежа у коледжі в Одесі: у лікарнях залишаються 9 осіб

Пожежа у коледжі в Одесі: у лікарнях залишаються 9 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Внаслідок пожежі в одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу у лікарнях залишаються 9 осіб, пише УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“Постраждало 30 осіб (в лікарнях залишається 9 осіб). Всього з початку розбирання завалу вивезено 1 тис. 392 м куб. будівельних конструкцій. Всього до робіт залучено 264 особи та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 101 особа та 10 одиниць техніки”, — сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що заходи із ліквідації надзвичайної ситуації тривають.

“Станом на 13:00 9 грудня, продовжуються заходи щодо ліквідації надзвичайної ситуації, пов’язаної із пожежею в будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу”, — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ДСНС, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. Станом на ранок 5 грудня спостерігалося обрушення згорілих будівельних конструкцій всередині будівлі.

Наразі відомо про 12 загиблих. Першою із підтверджених загиблих є студентка, тіло другої загиблої людини знайшли під завалами 5 грудня. Тіла ще двох людей під завалами знайшли 6 грудня. 7 грудня знайшли ще три тіла. Також одна людина — рятувальник — помер у лікарні. 8 грудня було знайдено ще два тіла загиблих під завалами. 9 грудня під час розбору завалів виявлено ще два тіла — одне о о 00:35, інше — о 5:15.

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал. У справі вже є перші підозрювані.

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