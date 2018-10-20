Постанову щодо санкцій проти низки телеканалів офіційно опублікували
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Постанову Верховної Ради "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо санкцій проти низки телеканалів опублікували у парламентській газеті "Голос України" від 20 жовтня, передає УНН.
"Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування", - йдеться у тексті документа.
Постановою рекомендується Раді національної безпеки і оборони України прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо юридичних осіб, перелік яких наведено у додатку до документа.
Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій підписав постанову №9157 щодо застосування санкцій проти низки телеканалів.
4 жовтня Верховна Рада схвалила постанову №9157. Зокрема, пропонується запровадити санкції щодо телеканалів "112 Україна" та "NEWSONE" та ще низки ЗМІ.
Пізніше Рада не підтримала проект постанови №9157-П про скасування рішення Верховної Ради від 4 жовтня про прийняття в цілому проекту постанови "Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (реєстраційний №9157).
За словами голови ВР, постанова буде передана Президенту України для розгляду і підготовки на найближче засідання РНБО.