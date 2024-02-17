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Пообіцяли утримувати активи рф та засудили поставки зброї Північною Кореєю москві: глави МЗС G7 зробили заяву на підтримку України

Пообіцяли утримувати активи рф та засудили поставки зброї Північною Кореєю москві: глави МЗС G7 зробили заяву на підтримку України

Київ • УНН

 • 102400 перегляди

Міністри закордонних справ G7 опублікували спільну заяву, в якій засудили російську агресію в Україні, постачання Північною Кореєю зброї Москві та закликали Іран припинити допомогу російським військовим.

Керівники Міністерств закордонних справ G7 випустили спільну заяву, де зокрема зосередились на непохитній підтримці України - домовились утримувати заморожені активи рф доки агресор не виплатить компенсацію Україні, засудили поставки зброї Північною Кореєю москві, а також закликали Іран припинити допомогу російським військовим, передає УНН із посиланням на на Міністерство закордонних справ Італії.

Міністри закордонних справ G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки та Високий представник Європейського Союзу підтвердили свою тверду єдність цілей на своїй першій зустрічі під час головування Італії у 2024 році.

Напередодні двох років жорстокої російської агресії проти України вони вітали на зустрічі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Вони підкреслили, що загарбницька війна росії проти України є грубим порушенням самих положень Статуту ООН. Вони підтвердили свою непохитну рішучість продовжувати підтримувати Україну у захисті її свободи, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах її міжнародно визнаних кордонів і високо оцінили видатну стійкість і витривалість України. Як було визнано на зустрічі лідерів G7 у Вільнюсі минулого року, члени G7 підтвердили, що разом із міжнародними партнерами вони швидко просуваються з Україною щодо конкретних, двосторонніх, довгострокових зобов’язань і домовленостей у сфері безпеки. Вони висловили рішучість продовжувати координацію з партнерами для надання військової, фінансової, політичної, гуманітарної, економічної підтримки та підтримки розвитку України та її народу, а також посилювати санкції проти росії та тих, хто матеріально підтримує її війну. Вони також висловили намір активізувати зусилля проти ухилення та обходу своїх санкцій та заходів експортного контролю. Вони закликали всі країни вжити активних заходів для запобігання придбанню військового обладнання та предметів подвійного призначення оборонним сектором росії з або через їх юрисдикції.

Вони засудили триваючі напади Росії на українських цивільних і порушення прав людини. Вони підтвердили свою відданість боротися з безкарністю шляхом притягнення до відповідальності відповідно до міжнародного права осіб, відповідальних за злочини, які викликають стурбованість міжнародної спільноти в цілому.

Вони наголосили, що Росії доведеться заплатити за шкоду та спустошення, які вона завдає Україні та її народу. Вони високо оцінили роботу міністерств фінансів і закордонних справ Великої сімки з цього питання на сьогоднішній день і підтримали їхні майбутні обговорення. Вони підтвердили свою рішучість тримати суверенні активи Росії в їхніх юрисдикціях нерухомими, доки вона не заплатить за завдану шкоду. Члени G7 продовжуватимуть вивчати всі можливі шляхи допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до їхніх правових систем і міжнародного права. Вони привітали ухвалення Європейським Союзом правових актів щодо надзвичайних доходів приватних структур, які безпосередньо походять від знерухомлених активів росії, для підтримки України.

Члени G7 підтвердили, що вони продовжуватимуть разом із міжнародними партнерами розглядати найбільш нагальні та довгострокові потреби України у відновленні та координувати підтримку через Міжвідомчу платформу координації донорів. Вони підкреслили важливість задоволення потреб найбільш уразливих верств населення, особливо жінок і дітей. Вони відзначили майбутню японсько-українську конференцію зі сприяння економічному зростанню та відбудові, Конференцію з відновлення України 2024 року, яку прийматиме Німеччина, та Конференцію відновлення України 2025 року в Італії.

Вони привітали рішення Європейської Ради в грудні 2023 року про відкриття переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Вони наголосили на важливості продовження реформаторських зусиль України відповідно до євроатлантичного шляху, який вона обрала.

Вони рішуче засудили поставки зброї Північною Кореєю росії, які прямо порушують відповідні резолюції Ради безпеки ООН. Вони також висловили свою глибоку стурбованість потенційною передачею Північній Кореї ядерних технологій або технологій, пов’язаних із балістичними ракетами, або будь-якими передачами росією Північній Кореї звичайних озброєнь чи інших предметів подвійного призначення в порушення відповідних резолюцій РБ ООН, що створить подальшу загрозу мир і стабільність у всьому світі. Вони визнали, що події в Індо-Тихоокеанському регіоні можуть безпосередньо вплинути на євроатлантичну безпеку.

Вони закликали Іран припинити допомогу російським військовим та її агресивну війну проти України. Вони також закликали всі країни запобігти постачанню компонентів або інших предметів для іранських програм БПЛА, які призначені для підтримки військових зусиль росії.

Вони підтвердили свою підтримку зусиль України – в тому числі через процес "Формули миру" – сприяти всеохоплюючому, справедливому та тривалому миру відповідно до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, та шляхом взаємодії з найширшим колом глобальних партнерів і акторів. .

Вони засудили безвідповідальну ядерну риторику росії, її позицію стратегічного залякування, її оголошення про розміщення ядерної зброї в білорусі у все більш нестабільний і небезпечний момент, а також її підрив режимів контролю над озброєннями.

Вони повторили, що захоплення росією, подальший контроль і мілітаризація Запорізької атомної електростанції є неприйнятними, і вони підтвердили свою повну підтримку зусиль Міжнародного агентства з атомної енергії.

Кулеба закликав G7 визначитися з конфіскацією активів рф і отримав підтвердження додаткової військової допомоги17.02.24, 14:33 • 30794 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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