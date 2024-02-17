Пообещали удерживать активы рф и осудили поставки оружия Северной Кореей москве: главы МИД G7 сделали заявление в поддержку Украины

Руководители Министерств иностранных дел G7 выпустили совместное заявление, где в частности сосредоточились на непоколебимой поддержке Украины - договорились удерживать замороженные активы рф пока агрессор не выплатит компенсацию Украине, осудили поставки оружия Северной Кореей москве, а также призвали Иран прекратить помощь российским военным, передает УНН со ссылкой на Министерство иностранных дел Италии.

Министры иностранных дел G7 Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза подтвердили свое твердое единство целей на своей первой встрече во время председательства Италии в 2024 году.

Накануне двух лет жестокой российской агрессии против Украины они приветствовали на встрече министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

Они подчеркнули, что захватническая война россии против Украины является грубым нарушением самих положений Устава ООН. Они подтвердили свою непоколебимую решимость продолжать поддерживать Украину в защите ее свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ и высоко оценили выдающуюся стойкость и выносливость Украины. Как было признано на встрече лидеров G7 в Вильнюсе в прошлом году, члены G7 подтвердили, что вместе с международными партнерами они быстро продвигаются с Украиной по конкретным, двусторонним, долгосрочным обязательствам и договоренностям в сфере безопасности. Они выразили решимость продолжать координацию с партнерами для предоставления военной, финансовой, политической, гуманитарной, экономической поддержки и поддержки развития Украины и ее народа, а также усиливать санкции против россии и тех, кто материально поддерживает ее войну. Они также выразили намерение активизировать усилия против уклонения и обхода своих санкций и мер экспортного контроля. Они призвали все страны принять активные меры для предотвращения приобретения военного оборудования и предметов двойного назначения оборонным сектором россии из или через их юрисдикции.

Они осудили продолжающиеся нападения россии на украинских гражданских лиц и нарушения прав человека. Они подтвердили свою приверженность бороться с безнаказанностью путем привлечения к ответственности в соответствии с международным правом лиц, ответственных за преступления, которые вызывают обеспокоенность международного сообщества в целом.

Они подчеркнули, что россии придется заплатить за вред и опустошение, которые она наносит Украине и ее народу. Они высоко оценили работу министерств финансов и иностранных дел Большой семерки по этому вопросу на сегодняшний день и поддержали их будущие обсуждения. Они подтвердили свою решимость держать суверенные активы россии в их юрисдикциях недвижимыми, пока она не заплатит за нанесенный ущерб. Члены G7 будут продолжать изучать все возможные пути помощи Украине в получении компенсации от россии в соответствии с их правовыми системами и международным правом. Они приветствовали принятие Европейским Союзом правовых актов относительно чрезвычайных доходов частных структур, которые непосредственно происходят от обездвиженных активов россии, для поддержки Украины.

Члены G7 подтвердили, что они будут продолжать вместе с международными партнерами рассматривать наиболее насущные и долгосрочные потребности Украины в восстановлении и координировать поддержку через Межведомственную платформу координации доноров. Они подчеркнули важность удовлетворения потребностей наиболее уязвимых слоев населения, особенно женщин и детей. Они отметили предстоящую японско-украинскую конференцию по содействию экономическому росту и восстановлению, Конференцию по восстановлению Украины 2024 года, которую будет принимать Германия, и Конференцию восстановления Украины 2025 года в Италии.

Они приветствовали решение Европейского Совета в декабре 2023 года об открытии переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз. Они подчеркнули важность продолжения реформаторских усилий Украины в соответствии с евроатлантическим путем, который она выбрала.

Они решительно осудили поставки оружия Северной Кореей россии, которые прямо нарушают соответствующие резолюции Совета безопасности ООН. Они также выразили свою глубокую обеспокоенность потенциальной передачей Северной Корее ядерных технологий или технологий, связанных с баллистическими ракетами, или любыми передачами россией Северной Корее обычных вооружений или других предметов двойного назначения в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН, что создаст дальнейшую угрозу миру и стабильности во всем мире. Они признали, что события в Индо-Тихоокеанском регионе могут непосредственно повлиять на евроатлантическую безопасность.

Они призвали Иран прекратить помощь российским военным и ее агрессивную войну против Украины. Они также призвали все страны предотвратить поставку компонентов или других предметов для иранских программ БПЛА, которые предназначены для поддержки военных усилий россии.

Они подтвердили свою поддержку усилий Украины - в том числе через процесс "Формулы мира" - способствовать всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в соответствии с международным правом, в частности Уставом ООН, и путем взаимодействия с широким кругом глобальных партнеров и акторов.

Они осудили безответственную ядерную риторику россии, ее позицию стратегического запугивания, ее объявление о размещении ядерного оружия в беларуси во все более нестабильный и опасный момент, а также ее подрыв режимов контроля над вооружениями.

Они повторили, что захват россией, дальнейший контроль и милитаризация Запорожской атомной электростанции неприемлемы, и они подтвердили свою полную поддержку усилий Международного агентства по атомной энергии.

Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи