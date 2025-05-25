Полум'я охопило 20 авто: на Одещині рятувальники приборкали пожежу, яка виникла на автостоянці після ворожої атаки
Київ • УНН
В Одеській області через ворожу атаку загорілася автостоянка, вогонь охопив 20 автомобілів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу, минулося без жертв.
На Одещині внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа. Полум’я охопило 20 автомобілів на автостоянці, розташованій серед багатоповерхівок повідомляє ДСНС передає УНН.
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Надзвичайники швидко прибули на місце події та оперативно локалізували займання. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. "Внаслідок атаки на одній з автостоянок, розташованої серед багатоповерхівок, горіло 20 автомобілей.
Пожежу вдалось швидко ліквідувати та не допустити розповсюдження поширення полумʼя на щільно припарковані автомобілі поруч", - ідеться в повідомленні.
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Рятувальники вкотре нагадують про важливість дотримання правил безпеки та закликають громадян бути обережними у разі небезпеки.
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