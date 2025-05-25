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Пламя охватило 20 авто: в Одесской области спасатели обуздали пожар, возникший на автостоянке после вражеской атаки

Киев • УНН

 • 234 просмотра

В Одесской области из-за вражеской атаки загорелась автостоянка, огонь охватил 20 автомобилей. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без жертв.

Пламя охватило 20 авто: в Одесской области спасатели обуздали пожар, возникший на автостоянке после вражеской атаки

В Одесской области в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило 20 автомобилей на автостоянке, расположенной среди многоэтажек сообщает ГСЧС передает УНН.

Детали

Чрезвычайники быстро прибыли на место происшествия и оперативно локализовали возгорание. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. "В результате атаки на одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, горело 20 автомобилей.

Пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом", - говорится в сообщении.

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Спасатели в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности и призывают граждан быть осторожными в случае опасности.

Напомним

УНН передавал о последствиях ночной атаки рф по территории Киевской области. Известно, что погибли три человека, десять получили ранения, в том числе двое детей.

25 мая в результате атаки на Житомирщине погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет.

Черниговская область подверглась российской атаке с применением БпЛА и ракет. Зафиксировано несколько попаданий в разных районах.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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