Пламя охватило 20 авто: в Одесской области спасатели обуздали пожар, возникший на автостоянке после вражеской атаки
Киев • УНН
В Одесской области из-за вражеской атаки загорелась автостоянка, огонь охватил 20 автомобилей. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, обошлось без жертв.
В Одесской области в результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар. Пламя охватило 20 автомобилей на автостоянке, расположенной среди многоэтажек сообщает ГСЧС передает УНН.
Детали
Чрезвычайники быстро прибыли на место происшествия и оперативно локализовали возгорание. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. "В результате атаки на одной из автостоянок, расположенной среди многоэтажек, горело 20 автомобилей.
Пожар удалось быстро ликвидировать и не допустить распространения распространения пламени на плотно припаркованные автомобили рядом", - говорится в сообщении.
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Спасатели в очередной раз напоминают о важности соблюдения правил безопасности и призывают граждан быть осторожными в случае опасности.
Напомним
УНН передавал о последствиях ночной атаки рф по территории Киевской области. Известно, что погибли три человека, десять получили ранения, в том числе двое детей.
25 мая в результате атаки на Житомирщине погибли трое детей в возрасте 8, 12 и 17 лет.
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