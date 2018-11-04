Поліція проводить слідчі дії через смерть херсонської активістки Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Слідчо-оперативна група підтвердила факт смерті громадської активістки і радника мера Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко, зазначило відомство у Facebook, передає УНН.
"Повідомлення про смерть Катерини Гандзюк до чергової частини від лікарів не надходило. Однак для перевірки інформації, що поширюється в соцмережах, в лікарню виїхала слідчо-оперативна група. Факт смерті підтвердився", - зазначив він.
За його словами, наразі "поліцейські проводять необхідні слідчі дії".
Нагадаємо, 4 листопада активісти заявили про смерть облитої наприкінці липня кислотою радниці мера Херсона Катерини Гандзюк. Інформацію про це підтвердили нардеп Олена Сотник та юрист Масі Найєм. За непідтвердженими даними ЗМІ, вона померла через розрив тромба.
Як повідомляв УНН, напад на Гандзюк стався 31 липня: жінку облили невідомою речовиною у Херсоні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Гандзюк перенесла 11 операцій. Вона перебувала в реанімації у Києві.
Четверо підозрюваних у нападі на Катерину Гандзюк визнали свою провину. Суд обрав запобіжні заходи п’ятьом підозрюваним у злочині. Водночас іншого підозрюваного, Миколу Новікова, відпустили з-під варти. Органи досудового розслідування припинили кримінальне провадження стосовно нього.