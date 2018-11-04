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Полиция проводит следственные действия из-за смерти херсонской активистки Гандзюк

Полиция проводит следственные действия из-за смерти херсонской активистки Гандзюк

Киев  •  УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Следственно-оперативная группа подтвердила факт смерти общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, указало ведомство в Facebook, передает УНН.

"Сообщение о смерти Екатерины Гандзюк в дежурную часть от врачей не поступало. Однако для проверки информации, распространяемой в соцсетях, в больницу выехала следственно-оперативная группа. Факт смерти подтвердился", - отметил он.

По его словам, сейчас "полицейские проводят необходимые следственные действия".

Напомним, 4 ноября активисты заявили о смерти облитой в конце июля кислотой советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Информацию об этом подтвердили нардеп Елена Сотник и юрист Маси Найем. По неподтвержденным данным СМИ, она умерла из-за разрыва тромба.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля: женщину облили неизвестным веществом в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. Гандзюк перенесла 11 операций. Она находилась в реанимации в Киеве.

Четверо подозреваемых в нападении на Екатерину Гандзюк признали свою вину. Суд избрал меры пресечения пяти подозреваемым в преступлении. В то же время подозреваемого Николая Новикова отпустили из-под стражи. Органы предварительного расследования прекратили уголовное производство в отношении него.

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