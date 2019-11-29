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Поліція попередила про активність шахраїв у чорну п’ятницю

Поліція попередила про активність шахраїв у чорну п’ятницю

Київ • УНН

 • 7240 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Варто бути обачними під час онлайн-покупок у чорну п’ятницю. Про це попередила нацполіція на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Так хочеться всього і побільше у чорну п’ятницю. Так само думають і шахраї. Будьте обачними, нехай ваш онлайн-шопінг буде безпечним”, — попередили у поліції.

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Вони також нагадали, що сьогодні не тільки чорна п’ятниця, але й Всесвітній день відмови від покупок. Запровадили його на знак протесту проти культури надмірного споживання.

У поліції зробили відповідний припис: “Може, варто замислитись, як думаєте?”

Раніше УНН писав, що пропонують гіганти онлайн-шопінгу у чорну п’ятницю, і як цим скористатися.

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