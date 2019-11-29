Поліція попередила про активність шахраїв у чорну п’ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Варто бути обачними під час онлайн-покупок у чорну п’ятницю. Про це попередила нацполіція на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Так хочеться всього і побільше у чорну п’ятницю. Так само думають і шахраї. Будьте обачними, нехай ваш онлайн-шопінг буде безпечним”, — попередили у поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чорна п’ятниця: експерт розповів, чи варто розраховувати на справжні знижки
Вони також нагадали, що сьогодні не тільки чорна п’ятниця, але й Всесвітній день відмови від покупок. Запровадили його на знак протесту проти культури надмірного споживання.
У поліції зробили відповідний припис: “Може, варто замислитись, як думаєте?”
Раніше УНН писав, що пропонують гіганти онлайн-шопінгу у чорну п’ятницю, і як цим скористатися.