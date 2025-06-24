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Площа замінованих земель в Україні за 2,5 роки зменшилася на понад 20% - Шмигаль

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Площа потенційно замінованих земель в Україні зменшилася на понад 20% з кінця 2022 року, складаючи близько 137 тисяч квадратних кілометрів, переважно сільськогосподарських угідь. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про залучення 1,2 млрд доларів допомоги для розмінування та формування міжнародної коаліції з понад пів сотні держав.

Площа замінованих земель в Україні за 2,5 роки зменшилася на понад 20% - Шмигаль

Площа потенційно замінованих земель в Україні, порівняно з кінцем 2022 року, зменшилася на понад 20% і сьогодні складає близько 137 тисяч кілометрів квадратних. Переважно це сільськогосподарські землі. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами наради з виконання заходів із гуманітарного розмінування, передає УНН.

Деталі

Розмінувальні роботи проводять ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності.

За словами голови уряду, на ринку працюють 112 сертифікованих операторів, з них вісім - іноземні. Їхній ресурс - понад 9 тисяч людей, 278 машин із розмінування та земляних машин, понад 13 тисяч металошукачів.

За підсумками наради поставив перед міністерствами та відповідальними особами низку завдань, зокрема пришвидшити процес запуску Реєстру забруднених територій вибухонебезпечними предметами. А також розробити план дій для залучення міжнародних коштів безпосередньо на розмінувальну діяльність. Ми вже сформували велику протимінну міжнародну коаліцію з понад пів сотні держав та залучили 1,2 млрд доларів допомоги для розмінування

- зазначив прем'єр-міністр.

У Міноборони поінформували щодо розмінування прифронтових територій. Домовилися з міністерствами перерозподілити повноваження у сфері оперативного й гуманітарного розмінування, аби покращити координацію процесів.

В Україні сертифіковано 108 операторів протимінної діяльності, обсяги розмінування зросли майже на 50%13.06.25, 17:50 • 2524 перегляди

Шмигаль наголосив, шо гуманітарне розмінування є ключовим елементом швидкого відновлення. Тому необхідно постійно нарощувати темпи робіт, щоб якнайшвидше звільнити від мін українські поля, села, міста та інфраструктуру.

Нагадаємо

Рашіше голова уряду повідомив, що Кабінет міністрів спрямує понад 22 млрд грн фінансового ресурсу, який надали партнери, на потреби відновлення. З них майже 18,5 млрд грн від Японського агентства міжнародного співробітництва будуть передані на потреби медицини, освіти, сільського господарства, на гуманітарне розмінування та для відновлення комунального господарства українських міст.

Україна уклала угоду з Італією та ПРООН на 1,5 мільйона євро з гуманітарного розмінування20.06.25, 19:51 • 3236 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

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