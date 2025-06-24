Площадь заминированных земель в Украине за 2,5 года уменьшилась более чем на 20% - Шмыгаль

Площадь потенциально заминированных земель в Украине, по сравнению с концом 2022 года, уменьшилась более чем на 20% и сегодня составляет около 137 тысяч квадратных километров. Преимущественно это сельскохозяйственные земли. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам совещания по выполнению мероприятий по гуманитарному разминированию, передает УНН.

Детали

Разминировочные работы проводят ГСЧС, Национальная полиция, Минобороны и неправительственные операторы противоминной деятельности.

По словам главы правительства, на рынке работают 112 сертифицированных операторов, из них восемь - иностранные. Их ресурс - более 9 тысяч человек, 278 машин по разминированию и земляных машин, более 13 тысяч металлоискателей.

По итогам совещания поставил перед министерствами и ответственными лицами ряд задач, в частности ускорить процесс запуска Реестра загрязненных территорий взрывоопасными предметами. А также разработать план действий для привлечения международных средств непосредственно на разминировочную деятельность. Мы уже сформировали большую противоминную международную коалицию из более полусотни государств и привлекли 1,2 млрд долларов помощи для разминирования - отметил премьер-министр.

В Минобороны проинформировали о разминировании прифронтовых территорий. Договорились с министерствами перераспределить полномочия в сфере оперативного и гуманитарного разминирования, чтобы улучшить координацию процессов.

В Украине сертифицировано 108 операторов противоминной деятельности, объемы разминирования выросли почти на 50%

Шмыгаль подчеркнул, что гуманитарное разминирование является ключевым элементом быстрого восстановления. Поэтому необходимо постоянно наращивать темпы работ, чтобы как можно быстрее освободить от мин украинские поля, села, города и инфраструктуру.

Напомним

Ранее глава правительства сообщил, что Кабинет министров направит более 22 млрд грн финансового ресурса, который предоставили партнеры, на нужды восстановления. Из них почти 18,5 млрд грн от Японского агентства международного сотрудничества будут переданы на нужды медицины, образования, сельского хозяйства, на гуманитарное разминирование и для восстановления коммунального хозяйства украинских городов.

Украина заключила соглашение с Италией и ПРООН на 1,5 миллиона евро по гуманитарному разминированию