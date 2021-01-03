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Піротехники в зоні ООС за тиждень знешкодили понад 250 вибухонебезпечних предметів

Київ • УНН

 • 16816 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Піротехники ДСНС в зоні Операції об'єднаних сил у період з 26 грудня по 1 січня знешкодили понад 250 вибухонебезпечних предметів. Про це інформує пресцентр штабу ООС, передає УНН.

Піротехники в зоні ООС за тиждень знешкодили понад 250 вибухонебезпечних предметів

“Так, із 26 грудня 2020 року по 01 січня 2021 року сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил майже півсотні разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання. За розпорядженнями Командувача об'єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 18 га території, вилучили та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів”, - повідомили в ООС.

За даними пресцентру, у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 30 особам.

Завдання, що були поставлені підрозділам ДСНС в районі проведення операції Об’єднаних сил, виконано.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

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